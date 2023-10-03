Токаев посетил государственную техническую службу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил АО «Государственная техническая служба», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе посещения Токаева проинформировали о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности республики.

Главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода.

Доложено, что за 9 месяцев отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы госорганов и критически важные объекты.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.