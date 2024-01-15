Токаев посетит с официальными визитами Италию и Ватикан

Касым-Жомарт Токаев 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz .

Фото: rome24.ru

В первый день визита запланированы переговоры главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Глава государства также примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – Италия» и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Кроме того, президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), добавили в Акорде.