По приглашению президента Шавката Мирзиеева 3-4 апреля Глава государства совершит рабочий визит в Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В Самарканде Президент Казахстана примет участие в заседании саммита «Центральная Азия – Европейский Союз», а также проведет ряд встреч.

Ранее, 29 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Алматы для неформальной встречи с Касым-Жомартом Токаевым и посетил ряд объектов города.