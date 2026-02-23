Президент пожелал юным хоккеистам верить в свои силы, упорно тренироваться и добиваться новых ярких побед.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил детскую хоккейную команду Astana Team с победой на международном турнире Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament в Канаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на советника – пресс-секретаря Президента Айбека Смадиярова

Глава государства отметил, что сенсационный успех клуба из Казахстана стал знаменательным событием в истории отечественного спорта.

Как подчеркивается в поздравлении, наша команда продемонстрировала высокий уровень мастерства и волю к победе, в тяжелейшем финальном поединке превзойдя родоначальников хоккея - канадцев.

Президент пожелал юным хоккеистам верить в свои силы, упорно тренироваться и добиваться новых ярких побед.