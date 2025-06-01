Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Президент
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Он пожелал подрастающему поколению счастливого детства и светлого будущего, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!" – написал Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети Х.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #День защиты детей

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