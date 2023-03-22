Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом

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Поздравление главы государства по случаю праздника Наурыз мейрамы опубликовала Aqorda.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы!

Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его "Ұлыстың ұлы күні".

В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи. Сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником.

В эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране.

Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом!

Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!".