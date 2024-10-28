Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию

В аэропорту Улан-Батора делегацию РК встречала министр иностранных дел Монголии

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Сообщается, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.