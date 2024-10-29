Токаев проведет переговоры в Монголии
99
Состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах.
После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.