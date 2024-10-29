Токаев проведет переговоры в Монголии

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На площади Сухэ-Батора перед Домом правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах.

После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

#Токаев #визит #Монголия

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