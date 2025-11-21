Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Уважаемый Никол Воваевич, добро пожаловать в Казахстан! Ваш визит имеет особое значение. Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Это Ваш первый визит в Казахстан. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений, - сказал Глава государства.

– Многоуважаемый Президент Республики Казахстан, позвольте Вас поблагодарить за приглашение посетить с официальным визитом Казахстан и за теплый прием в Астане. Этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Считаю, что это новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Республику Армения в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные – в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане! - подчеркнул Пашинян.