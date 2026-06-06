Развивая культурное сотрудничество

В ноябре прошлого года в Вашинг­тоне состоялся саммит «Центральная Азия – США», в котором принял участие Президент Казахстана ­Касым-Жомарт Токаев. По его итогам были определены новые направления взаимодействия между государствами-участниками. В продолжение достигнутых договоренностей вчера в Ташкенте прошла встреча министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1.

фото с официального сайта МКИ РК

Казахстан на площадке представила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В числе участников была также заместитель Государственного секретаря США по вопросам общественной дипломатии и связей Сара Роджерс. В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

Аида Балаева отметила, что в рамках саммита глав государств было принято Совместное заявление по сохранению культурного наследия, которое подтвердило общую приверженность укреплению уже сложившегося многолетнего взаимодействия в сфере охраны культурных ценностей, развития музейного взаимодействия и цифровизации культурного наследия. И сегодня расширение формата сотрудничества позволит активизировать совместную работу. В частности, речь идет о взаимодействии в сфере культуры и креативных индустрий, предусматривающих развитие цифровых проектов, профессиональных обменов, туристических маршрутов и международного партнерства между странами C5+1.

По итогам встречи участники подписали Протокол совещания министров культуры стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, в котором подтвердили приверженность выполнению положений Совместного заявления по сохранению культурного наследия, а также договорились о дальнейшем развитии сотрудничества через проведение совместных мероприятий и фестивалей в области искусства, литературы, театра, кинематографии и музыки.

В рамках встречи министров культуры стран Центральной Азии и США также состоялись переговоры Аиды Балаевой с Сарой Роджерс, в ходе которых был обсужден широкий круг воп­росов двустороннего сотрудничества, включая культуру и проекты, связанные с искусственным интеллектом. В завершение стороны выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности на встрече министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1 послужат основой для дальнейшего расширения партнерства.

В этот же день, как сообщила пресс-служба МКИ РК, министерства культуры Казахстана и Узбекистана подписали План культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026–2027 годы. В ходе встречи Аиды Балаевой с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым особое внимание уделено сотрудничеству в области литературы, а также взаимодействию в театральной сфере. Стороны отметили, что План мероприятий на 2024–2025 годы был реализован. Новый документ предус­матривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами.