Борьбу с киберугрозами и терроризмом усилят государства ШОС

Подписанный протокол предусматривает дальнейшее укрепление международного сотрудничества в правоохранительной сфере

Фото: МВД РК

Министры внутренних дел и общественной безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества договорились расширять сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью, киберугрозами, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Соответствующие договоренности были достигнуты на очередном Совещании министров внутренних дел и общественной безопасности стран ШОС, состоявшемся в Бишкеке, передает Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных ведомств государств ШОС, представители Генерального секретариата Интерпола, Секретариата ШОС и БКБОП СНГ.

В рамках форума участников принял Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Казахстанскую делегацию возглавил министр внутренних дел Ержан Саденов. Основными темами обсуждения стали противодействие транснациональной организованной преступности, терроризму, экстремизму, наркотрафику, а также преступлениям, совершаемым с использованием современных цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«В текущем году в интересах государств - участников ШОС полицией Казахстана разысканы 345 преступников, для нашей страны на территории государств ШОС задержаны 49 разыскиваемых лиц, оперативно исполнены 366 запросов о правовой помощи. Кроме того, пресечена деятельность трех транснациональных организованных преступных групп, занимавшихся производством и сбытом наркотиков», — отметил в своем выступлении Ержан Саденов.

По итогам заседания был подписан протокол, предусматривающий дальнейшее развитие взаимодействия между компетентными органами государств - членов ШОС, проведение совместных операций, обмен опытом и укрепление международного полицейского сотрудничества.

На полях мероприятия Ержан Саденов также провел двусторонние встречи с министром внутренних дел Пакистана Мохсин Накви и государственным министром внутренних дел Индии Нитьянанда Рай. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения.

#ШОС #наркотрафик #киберпреступность

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