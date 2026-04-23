Токаев провел встречу с Генеральным директором ВОЗ

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства сообщил, что взаимодействие с Организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив РК.

Участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите.

Руководитель ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, проводимые благодаря принятию Новой Конституции.

По его словам, ВОЗ приветствует усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.  

В завершение Генеральный директор передал Президенту письмо, подтверждающее, что Казахстану присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля.

Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.

