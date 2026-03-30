Казахстан первым в СНГ достиг третьего уровня зрелости системы регулирования лекарств

Дана Аменова
специальный корреспондент

В стране 3,6 млн человек получают бесплатные лекарства по ГОБМП и ОСМС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан первым среди стран СНГ и четвёртым в Европейском регионе достиг третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы обращения лекарственных средств по оценке ВОЗ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, такой результат подтверждает соответствие системы международным стандартам качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Об этом было отмечено в ходе Индийско-казахстанского фармацевтического бизнес-форума, прошедшего в Алматы с участием более 60 индийских фармацевтических компаний – производителей лекарственных средств, фармацевтического сырья, медицинских изделий, вакцин и биотехнологической продукции.

Достижение третьего уровня зрелости означает, что национальная система регулирования лекарственных средств Казахстана соответствует международным требованиям по регистрации, контролю качества, фармаконадзору и инспектированию производств. Это повышает доверие к казахстанской фармацевтической системе со стороны международных организаций, инвесторов и производителей.

«Ведется системная работа по развитию фармацевтической отрасли, привлечению инвестиций, внедрению современных технологий, цифровизации процессов обращения лекарственных средств, а также повышению прозрачности и эффективности закупочных процедур. Доступность и эффективность лекарственного обеспечения для каждого пациента стали главным фокусом в работе в 2025 году. 3,6 млн человек получают бесплатные лекарства по ГОБМП и ОСМС, это 15,6 млн рецептов на сумму 262,9 млрд тенге. Перечни препаратов обновлены: исключены неэффективные лекарства, усилены современные и инновационные», – сообщили в Минздраве.

Также, Казахстан достиг значимого результата в обеспечении лекарственной безопасности страны. По данным системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении (в упаковках и дозах) достигла 40%.

#лекарства

