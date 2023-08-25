Токаев Рахмону: Я очень высоко ценю Ваш визит

Состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

«От всей души приветствую Вас в нашей столице. Ваш визит имеет большое значение с точки зрения продвижения истинно дружественных взаимоотношений между нашими братскими государствами. Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт Вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю Ваш визит», – обратился глава государства к президенту Таджикистана.

В свою очередь Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение, радушный прием, гостеприимство.

«Прежде всего, хотел бы сегодня с Вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы», – отметил он.

Напомним, сегодня, 25 августа, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану.

В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.