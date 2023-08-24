Эмомали Рахмон посетит Казахстан с рабочим визитом

Фото: Kazpravda.kz

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.

Предстоящий государственный визит Эмомали Рахмона в Казахстан состоялся 3-4 мая этого года.

3 мая в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сегодня, 4 мая, лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. По итогам переговоров были подписаны 9 документов, в том числе Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.