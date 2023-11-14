Токаев сменил командующих войсками РгК "Юг" и "Восток"
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Назначены новые командующие войсками РгК «Юг» и «Восток», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Распоряжениями главы государства:
Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Юг», он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток»;
Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток».
Другим распоряжением главы государства Кучекбаев Мереке Матимович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».