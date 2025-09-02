Фото: пресс-служба Президента РК

В Пекине состоялась встреча Главы государства с генеральным директором компании China Energy Engineering Group Ни Чжэнем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В центре внимания были вопросы, связанные с модернизацией и расширением электросетевой инфраструктуры, возведением дата-центра, а также реализацией проекта по переработке отходов с последующей выработкой электроэнергии.

В настоящее время компания Energy China выступает с инициативой строительства линий постоянного тока, которые соединят север и юг Казахстана, а также рассматривает возможности реализации проектов в области возобновляемой энергетики.

Energy China – крупная международная компания, входящая в рейтинг Fortune Global 500. Она осуществляет деятельность в сферах ветровой, солнечной и тепловой генерации, ядерной энергетики, водосбережения и гидроэнергетики.