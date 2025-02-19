Токаев встретился с королем и наследным принцем Иордании

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев  прибыл во дворец Аль-Хусейния, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президента Казахстана встретили король Абдалла II бен аль-Хусейн и наследний принц Аль-Хусейн.

Во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве.

В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

#президент #визит #Иордания

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