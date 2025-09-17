Токаев встретился с председателем Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ

Президент
310

Глава государства провел встречу с председателем Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омаром Хабтуром аль-Дарей

Фото: t.me/aqorda_resmi

Приветствуя гостя, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам духовной ситуации в мире и подчеркнули важность развития межрелигиозного диалога.

Отмечена значимость совместных усилий, направленных на укрепление взаимопонимания и гармонии между различными конфессиями.

#президент #ОАЭ #съезд

