Токаев встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент выразил благодарность председателю Халк Маслахаты за гостеприимство и отметил его личный вклад в развитие сотрудничества Казахстана и Туркменистана.
Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.
– Мы с большой ответственностью подходим к вопросу развития сотрудничества с Вашей страной. Мы являемся стратегическими партнерами. Вы сегодня сказали о работе совместной межправительственной комиссии. Я тоже наблюдал за работой, инструктировал правительство, в каком направлении нужно двигаться, какие решения надо принимать, поскольку действительно дружеские отношения с Туркменистаном являются для нас приоритетом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.