Токаев встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент выразил благодарность председателю Халк Маслахаты за гостеприимство и отметил его личный вклад в развитие сотрудничества Казахстана и Туркменистана.

Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.