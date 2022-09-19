Токаев выразил соболезнования Жапарову и народу Кыргызстана

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

«Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.

Напомним, 19 сентября объявлено в Кыргызской Республике днем национального траура по погибшим в приграничном конфликте.