Кыргызстан объявил траур по погибшим в приграничном конфликте

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября объявлено днем национального траура в Кыргызской Республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg.

В документе отмечается, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги КР.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав Кыргызстана сообщил о 144 пострадавших, погибли 59 человек.

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 16 сентября договорились о прекращении огня, но в тот же день таджикская сторона их нарушила, отмечает 24.kg.