Тонны мертвой рыбы обнаружили на озере Балхаш

В устье реки Каратал на озере Балхаш обнаружены тонны мёртвой рыбы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Видео в социальные сети выложил один из местных рыбаков. На жалобу отреагировало руководство Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции.

Совместно с представителями природоохранной прокуратуры специалисты ведомства выясняют причины массового мора.

"По факту гибели рыбы создана комиссия, в составе которой представители местного акимата, департамента экологии, природоохранной прокуратуры и сотрудники Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Комиссия работу уже начала. О результатах сообщим позже", - прокомментировал руководитель мужобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Алмат Суюбаев.