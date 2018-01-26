Общество
ТОП 10: самые продаваемые внедорожники в Казахстане в 2017 году
В 2017 году в Казахстане было реализовано 18 846 новых автомобилей SUV-сегмента, что на 13,1% больше показателей 2016 года. Аналитики отмечают, что по итогам года темпы прироста более чем в 2 раза превышают динамику рынка, а доля кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж приближается к 40%, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы Ассоциации казахстанского автобизнеса, лидерство в 2017 году продолжает удерживать самый доступный в классе автомобиль – Lada 4x4 с показателем 3 038 внедорожников (+34,4%). Вторая позиция в отчетном году за кроссовером Toyota RAV4 (1 489 единиц; +27,3%). Третье и четвертое место также за Toyota – несмотря на отрицательную динамику, более дорогие внедорожники Land Cruiser Prado (1 220 единиц; -12,5%) и Land Cruiser 200 (1 208 единиц; -1,4%) продолжают удерживаться в ТОП-10 генеральной классификации. Снижение продаж Prado связано с плановым обновлением модели, после осеннего затишья уже в декабре 2017 года внедорожник вернулся к докризисным результатам.

Пятое место занимает бестселлер 2014-2015 года: Renault Duster, всего 1 009 автомобилей и минус 44,4%. На шестой позиции новичок – Hyundai Creta (957 единиц), за полный прошлый год кроссовер показал наибольший рост (почти в шесть раз), в 2018 году Creta поменяла "прописку", теперь автомобили производят в Костанае.

Новый Hyundai Tucson, также произведенный на предприятии "СарыаркаАвтоПром", на седьмой позиции – 845 кроссоверов (+397,1%). Восьмое место и первое в премиум сегменте у Lexus LX 570, в 2017 году продано 530 внедорожников (+15,5%). Десятку замыкают российские Nissan X-Trail и Lifan X60, 517 (+39%) и 488 (+23,9%) кроссоверов соответственно.



Кроссоверы и внедорожники Lexus – лидеры премиум-сегмента: на LX 570 (530 единиц), RX (332 единицы) и NX (168 единиц) приходится более половины всех продаж. Также в ТОП-5 BMW X6 и X5, 164 и 134 автомобиля соответственно. Всего было продано 1957 "премиум" кроссоверов и внедорожников, что на 184 единиц больше, чем в 2016 году.

По итогам года Алматы удерживает лидерство в Казахстане по числу проданных новых автомобилей SUV-сегмента. Второе место занимает столица Астана. Караганда замыкает тройку городов с самым большим количеством покупателей кроссоверов и внедорожников. 

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