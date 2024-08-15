Куда экспортирует и где покупает Казахстан

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Бюро национальной статистики опубликовало основные показатели внешней торговли РК с начала года до 1 июня, передает коррепондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным статистиков, в первом полугодии в экспорте Казахстана лидировали Италия, Китай, Россия.

Италия - 23,6%;

Китай - 18,6%;

Россия - 10,9%;

Франция - 5,5%;

Турция - 3,9%.

После Турции следуют Греция, Румыния, Южная Корея, США, Испания, Швейцария, Кыргызстан, ФРГ, Сингапур, Таджикистан.

В импорте состав тройки немного другой: 

- Россия - 28,6%;

- КНР - 24,5%;

- ФРГ - 5,1%;

Далее следуют США; Южная Корея; Турция, Франция, Италия, Япония, Узбекистан, Ирландия, Беларусь, Польша, Вьетнам, Индия.

Ранее в Kazakh Invest назвали топ-5 стран-инвесторов в Казахстан.

#торговля #экспорт #импорт #РК

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