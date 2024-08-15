Куда экспортирует и где покупает Казахстан
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Бюро национальной статистики опубликовало основные показатели внешней торговли РК с начала года до 1 июня, передает коррепондент Kazpravda.kz
По данным статистиков, в первом полугодии в экспорте Казахстана лидировали Италия, Китай, Россия.
Италия - 23,6%;
Китай - 18,6%;
Россия - 10,9%;
Франция - 5,5%;
Турция - 3,9%.
После Турции следуют Греция, Румыния, Южная Корея, США, Испания, Швейцария, Кыргызстан, ФРГ, Сингапур, Таджикистан.
В импорте состав тройки немного другой:
- Россия - 28,6%;
- КНР - 24,5%;
- ФРГ - 5,1%;
Далее следуют США; Южная Корея; Турция, Франция, Италия, Япония, Узбекистан, Ирландия, Беларусь, Польша, Вьетнам, Индия.
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