Торехан Сабырхан завоевал «серебро» ЧА по боксу в Монголии

Спорт, Бокс
Дана Аменова
специальный корреспондент

В финале казахстанец уступил спортсмену из Иордании

Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по боксу Торехан Сабырхан потерпел поражение в финале чемпионата Азии в Улан-Баторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 70 килограммов, уступив Зеяду Ишаишу (Иордания).

Торехан забрал первый раунд со счётом 4:1. Во втором Зеяд смог отыграть отставание и на заключительную трехминутку боксеры ушли с равенством по очкам.

Решающий раунд выиграл Ишаиш. Сабырхан завершил турнир на втором месте.

 В НОК добавили, что ранее первым на ЧА стал Оразбек Асылкулов (до 60 кг).

#бокс #Монголия #НОК #ЧА #Торехан Сабырхан #«серебро»

Популярное

Все
Рассмотрены перспективные направления
Металлург продолжает традиции номадов
Курсанты почтили память героев
Помогли спасти детскую жизнь
От практики – к профессии
Отважный воин из Каргалы
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Основа инновационного развития
Новая роль востоковедения
Все дороги ведут в храм
Маленький герой Марса
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Как формировалась воинская элита
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Где бьется сердце Сарыжара
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
Результат слаженной командной работы
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Боксер Оразбек Асылкулов стал победителем ЧА -2026 в Монгол…
Нападающему ФК«Кайрат» Дастану Сатпаеву вручили госпремию «…
Стрелок Валерий Рахимжан вошёл в десятку лучших на этапе Ку…
Гульмарал Еркебаева завоевала бронзовую медаль чемпионата А…

