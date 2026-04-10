В финале казахстанец уступил спортсмену из Иордании
Представитель команды Казахстана по боксу Торехан Сабырхан потерпел поражение в финале чемпионата Азии в Улан-Баторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 70 килограммов, уступив Зеяду Ишаишу (Иордания).
Торехан забрал первый раунд со счётом 4:1. Во втором Зеяд смог отыграть отставание и на заключительную трехминутку боксеры ушли с равенством по очкам.
Решающий раунд выиграл Ишаиш. Сабырхан завершил турнир на втором месте.
В НОК добавили, что ранее первым на ЧА стал Оразбек Асылкулов (до 60 кг).