Конгресс WADA планируют провести в Астане

Минтуризма и спорта полностью реализует международные стандарты по борьбе с допингом и продвигает принципы чистого спорта, сообщает Kazpravda.kz

Развитие эффективной антидопинговой политики, защита здоровья спортсменов и обеспечение справедливой конкуренции - одни из ключевых приоритетов государственной политики в сфере спорта.

Министерство придерживается принципа нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил. Публикация Национального антидопингового центра (НАДЦ) информации о спортсменах, нарушивших Всемирный антидопинговый кодекс, является частью политики открытости, прозрачности и соблюдения международных обязательств.

Именно добросовестная работа НАДЦ позволяет выявить допинг-положительные результаты своевременно, не допуская спортсменов на международные старты, тем самым сохраняя спортивную репутацию страны на мировом уровне.

В марте этого года на полях чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении министр Ербол Мырзабосынов и Президент WADA Витольд Банька подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на расширение совместной работы в области образования, профилактики и научных исследований.

«Казахстан всё активнее играет ведущую роль в продвижении чистого спорта в Центральноазиатском регионе», — отметил Президент WADA Витольд Банька, подчеркнув вклад страны в развитие антидопинговой культуры и международного сотрудничества.


В ходе встречи стороны также обсудили возможность проведения заседаний Исполнительного комитета и Учредительного совета WADA в Астане в 2027 году. Проведение мероприятий такого уровня станет признанием последовательной работы страны в сфере антидопинговой политики.

Сегодня Казахстан продолжает укреплять свою роль как надежного международного партнера, последовательно поддерживающего принципы справедливости, открытости и честной конкуренции в мировом спорте. Особое внимание уделяется профилактической и образовательной работе среди спортсменов, тренеров и специалистов отрасли.

