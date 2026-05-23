Астана примет чемпионат мира по видам борьбы в этом году

В столице Казахстана пройдёт чемпионат мира по видам борьбы среди взрослых 2026 года. Это важное решение подчёркивает растущий авторитет страны на международной спортивной арене и её потенциал в организации крупных соревнований на высоком уровне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТС

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решение о проведении в Казахстане чемпионата мира по видам борьбы, входящим в олимпийскую программу, приняла международная организация Объединённый мир борьбы — United World Wrestling (UWW). Представители UWW неоднократно посещали Казахстан, где всесторонне оценивали соответствие спортивной инфраструктуры международным требованиям, опыт проведения масштабных спортивных мероприятий и уровень подготовки страны. В результате организация убедилась в способности Казахстана провести соревнование мирового уровня на высоком уровне и доверила стране право принять чемпионат мира.

Кроме того, в прошлом году президент международной федерации UWW Nenad Lalovic посетил Казахстан с официальным визитом и ознакомился со спортивными объектами столицы. Во время визита он отметил, что спортивные комплексы Астаны обладают всем необходимым потенциалом для проведения крупных международных соревнований.

В целом проведение чемпионата мира по видам борьбы является большим достижением для отечественного спорта. Это значимое событие даст новый импульс развитию борьбы в Казахстане, повысит интерес молодёжи к спорту и позволит расширить международный опыт.

Также чемпионат мира будет способствовать продвижению спортивного потенциала Казахстана на глобальном уровне, укреплению международного сотрудничества и формированию положительного имиджа страны.

Престижное мировое первенство пройдёт с 24 октября по 1 ноября. Лучшие борцы мира соберутся в столичном спортивном комплексе Barys Arena.