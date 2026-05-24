Казахстанские борцы взяли два "золота" в первый день молодежного чемпионата Азии

В Дананге (Вьетнам) стартовал молодежный чемпионат Азии по борьбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В первый день турнира казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали два "золота", три "серебра" и одну "бронзу".

На первую ступень пьедестала поднялись Айбек Айтбеков (до 60 килограммов) и Ислам Евлоев (до 97 килограммов).

Ибрахим Нурмухаммед (до 72 килограммов), Алихан Дурсунов (до 77 килограммов ) и Джохар Узаров (до 130 килограммов) стали серебряными призерами.

В весовой категории до 82 килограммов Кирилл Минько финишировал третьим.

Отметим, что молодежный чемпионат Азии продлится до 1 июня.