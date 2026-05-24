Гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал победителем этапа Кубка вызова в Ташкенте

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанец показал лучший результат в вольных упражнениях.

В финале гимнаст набрал 13,650 балла. Этот результат принес Ахмеджанову победу.

Серебряным призером стал Хумоюн Исломов (Узбекистан) - 13,600. Замкнул тройку лучших Энхтувшин Дамдиндорж из Монголии - 13,500.

Алтынхан Темирбек финишировал восьмым (12,500).