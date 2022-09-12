Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана

Представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о фактах торговли людьми в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Шугыла Турлыбек озвучила итоги широкомасштабной операции «STOP-трафик», проведенной в сентябре.

«Полицейские выявили более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них 1 факт похищения человека для эксплуатации; 3 – торговли людьми; 4 факта вовлечения в проституцию (в том числе несовершеннолетнего – 2); 5 – торговли несовершеннолетними. Выявлено также 28 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества», – сообщила она.

Кроме того, по ее данным, зарегистрировано 20 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 294 за приставание, связанное с интимными услугами и попрошайничеством.

Так, в Алматы сотрудники полиции выявили факты торговли новорожденными детьми для незаконного усыновления.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору искала беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей, и семейные бездетные пары, изготавливала поддельные свидетельства о рождении детей. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Торговля несовершеннолетними». Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

Начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 уголовной статьи «Похищение человека» в Мангистауской области. Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который путем применения насилия похитил 30-летнюю женщину для сексуальной эксплуатации.

В Абайской области задержали 32-летнюю женщину, которая в течение трех недель обманом вовлекала в проституцию 17-летнюю девушку, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР части 1 уголовной статьи «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией», проводится расследование.

Стражи порядка в Костанайской области задержали администратора массажного салона, которая предоставляла арендуемое помещение салона для занятия проституцией и сводничества. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества».

Всем, кого полицейские вызволили из рук торговцев людьми, помогут организации, оказывающие специальные социальные услуги.