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Общество
Торговля людьми: кто в зоне риска, рассказали эксперты
Диасов Ораз
корреспондент

Представители неправительственных организаций в сфере противодействия торговле людьми рассказали, кто рискует попасть в трудовое или сексуальное рабство, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Председатель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль на брифинге в СЦК сообщила, что жертвами торговли людьми становятся те, кто по каким-либо причинам уязвим.

«Это мигранты, выпускники детских домов, люди с зависимостями, недокументированные люди. Еще к этой категории я бы хотела отнести молодых людей, которые выезжают за границу в поисках работы. В целом, жертвой торговли людьми может стать любой человек без ограничений, когда он соглашается на какое-либо рискованное мероприятие, когда ему предлагают большую оплату и непонятные условия труда», – предупредила она.

В свою очередь директор Общественного объединения «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова добавила, что жертвами торговли людьми могут стать также несовершеннолетние дети и лица с ограниченными возможностями, которых эксплуатируют на попрошайничестве.

«Это особая категория, которой нужно уделить внимание. Сегодня ведется работа с детьми по миграционным процессам. И это не зря, потому что обращения имеются. Дети, которые остались без попечения родителей, в дальнейшем эксплуатируются в качестве попрошаек. Что касается лиц с инвалидностью, то это люди, которым негде проживать, либо у них нет возможности защитить свои права, потому что они не могут трудоустроиться и получать оплату», – пояснила общественник.

Секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев отметил, что торговля людьми по доходности в мире занимает третье место. Тогда как на первом месте – незаконная торговля оружием и на втором – торговля наркотиками.

«По приблизительным подсчетам Международной организации труда, только за принудительный труд ежегодный доход составляет более 150 млрд долларов. Торговцы людьми всячески скрывают свои преступления и их трудно выявлять», – отметил он.

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