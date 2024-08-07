Торгово-экономическое сотрудничество обсудили министры торговли Казахстана и Узбекистана

В Астане прошла встреча министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова, передает Kazpravda.kz

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Основной темой обсуждения стало укрепление торгово-экономического сотрудничества перед предстоящей встречей глав двух государств, а также работа индустриальной зоны «МЦПК – Центральная Азия», созданной на казахстанско-узбекской границе, и переход Узбекистана к правилам определения страны происхождения от 2009 года.

Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, занимая 7-е место по итогам 2023 года и составляя более 57% товарооборота Казахстана с Центральной Азией. В 2023 году товарооборот между странами составил 4,4 млрд долларов США.

«Для достижения цели увеличения товарооборота до 5 млрд долларов в ближайшее время и до 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе необходимо решить актуальные торговые вопросы и найти новые точки роста», - отметил Арман Шаккалиев.

Узбекистан является основным поставщиком плодоовощной продукции в Казахстан. Через совместное предприятие UZKAZTRADE экспортировано плодоовощной продукции на 1,6 млн долларов. Казахстан заинтересован в продолжении поставок и будет работать над приоритетным передвижением скоропортящихся товаров.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов сообщил, что Узбекистан направил уведомление о присоединении к Правилам от 2009 года и планирует завершить этот процесс до конца года. Этот шаг важен для достижения цели по увеличению взаимного товарооборота между странами.

Одним из важнейших аспектов укрепления отношений между Казахстаном и Узбекистаном является приграничное сотрудничество в рамках Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». В ходе встречи стороны поделились информацией о текущем состоянии создания индустриальной зоны, сообщив, что уже определены инициаторы проекта, которые начнут его реализацию.

Стороны договорились организовать презентацию проектов на индустриальной зоне «МЦПК – Центральная Азия» в сентябре этого года.