Культура Мировые звезды балета приняли участие в международном проекте The Gala 16 мая 2022 г. 0:00 Хомс Наталия корреспондент Торжество танца На сцене ЦКЗ «Казахстан» блистали артисты Венской национальной оперы, Английского национального балета, Большого театра России, Оперы Монте-Карло и театра Astana Opera. В рамках этого грандиозного концерта ряд хореографических шедевров были представлены впервые. Так, открывающий The Gala номер «Танго» в исполнении премьера и ведущей солистки Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой был подготовлен специально для этого события. Страстный танец с множеством интересных элементов поставлен на музыку молодого композитора Виктора Осадчева солистом Казанского театра оперы и балета Алессандро Каджеджи. – Мы давно планировали совместный номер, который отражает наши чувства, и хореограф поставил его именно под наши характеры. Мы буквально влюбились в музыку Виктора Осадчева. Рады, что этот номер теперь «увидел свет», – поделилась Кристина Кретова. Премьер и прима-балерина Английского национального балета Исаак Эрнандес и Сиори Касе впервые на казахстанской сцене и впервые в СНГ показали адажио из балета Blake Works, поставленного Уильямом Форсайтом на семь песен из альбома Джеймса Блейка The color in anything. – Я наслышан о том, как в Казахстане любят и ценят балет, поэтому так волнительно танцевать на вашей сцене фрагмент этого чудесного произведения, – поделился на пресс-конференции перед концертом звезда сериалов Netflix Исаак Эрнандес. – Мне довелось посетить павильон Казахстана на Международной выставке EXPO, и он, по моему мнению, был одним из лучших. Сразу захотелось побывать в вашей стране, и сейчас я очень рад быть здесь. Среди новинок для казахстанского зрителя было и произведение одного из всемирно признанных хореографов современности Жана-Кристофа Майо – La Belle на музыку П. Чайковского. Постановщик предложил публике чувственную и глубокую интерпретацию знаменитой сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Танцевали этуали Оперного театра Монте-Карло Виктория Ананян и Симоне Трибуна. Были исполнены и другие замечательные произведения. Среди них – Па-де-де из балета «Корсар» А. Адана в хореографии Мариуса Петипа в исполнении премьера Венской национальной оперы Дениса Черевичко и солистки Astana Opera Шугылы Адепхан. Артисты танцевали вместе впервые, и буквально за пару репетиций их дуэт сложился. – Для меня огромная честь танцевать с таким известным партнером. У нас сразу наладилась связь. Мне, как молодой артистке, Денис многое подсказывал. Это поможет в дальнейшей работе, – говорила Шугыла Адепхан. Денис Черевичко представил казахстанской публике и сольный номер – Les Bourgeois Ж. Брель и Ж. Кортинови в хореографии Бена Ван Каувенберга. Его обаятельный герой не оставил равнодушным ни одного зрителя. – Первый раз я был в Казахстане в Алматы, сейчас посетил столицу. Меня впечатляет ваше гостеприимство, здесь себя чувствуешь действительно особенным, а главное – казахский колорит, я его ощущаю везде, и мне это очень нравится, – поделился Денис Черевичко. Публика была щедра на аплодисменты, благодарила артистов за замечательный вечер. А звездные гости, несмотря на плотные гастрольные графики, дружно обещали приехать в нашу столицу еще. Но уже не по работе, а для души.