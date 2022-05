Мировые звезды балета приняли участие в международном проекте The Gala

Торжество танца

На сцене ЦКЗ «Казахстан» блис­тали артисты Венской национальной оперы, Английского национального балета, Большого театра России, Оперы Монте-Карло и театра Astana Opera. В рамках этого грандиозного концерта ряд хореографических шедевров были представлены впервые.

Так, открывающий The Gala номер «Танго» в исполнении премьера и ведущей солистки Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой был подготовлен специально для этого события. Страстный танец с множеством интересных элементов поставлен на музыку молодого композитора Виктора Осадчева солистом Казанского театра оперы и балета Алессандро Каджеджи.

– Мы давно планировали совместный номер, который отражает наши чувства, и ­хореограф поставил его именно под наши характеры. Мы буквально влюбились в музыку Виктора Осадчева. Рады, что этот номер теперь «увидел свет», – поделилась Кристина Кретова.

Премьер и прима-балерина Английского национального балета Исаак Эрнандес и Сиори Касе впервые на казахстанской сцене и впервые в СНГ показали адажио из балета Blake Works, поставленного Уильямом Форсайтом на семь песен из альбома Джеймса Блейка The color in anything.

– Я наслышан о том, как в Казахстане любят и ценят балет, поэтому так волнительно танцевать на вашей сцене фрагмент этого чудесного произведения, – поделился на пресс-конференции перед концертом звезда сериалов Netflix Исаак Эрнандес. – Мне довелось посетить павильон Казахстана на Международной выставке EXPO, и он, по моему мнению, был одним из лучших. Сразу захотелось побывать в вашей стране, и сейчас я очень рад быть здесь.

Среди новинок для казахстанского зрителя было и произведение одного из всемирно признанных хореографов современности Жана-Кристофа Майо – La Belle на музыку П. Чайковского. Поста­новщик предложил публике чувственную и глубокую интерпретацию знаменитой сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Танцевали этуали Оперного театра Монте-Карло Виктория Ананян и Симоне Трибуна.

Были исполнены и другие замечательные произведения. Среди них – Па-де-де из балета «Корсар» А. Адана в хореографии Мариуса Петипа в исполнении премьера Венской национальной оперы Дениса Черевичко и солистки Astana Opera Шугылы Адепхан. Артисты танцевали вместе впервые, и буквально за пару репетиций их дуэт сложился.

– Для меня огромная честь танцевать с таким известным парт­нером. У нас сразу наладилась связь. Мне, как молодой артистке, Денис многое подсказывал. Это поможет в дальнейшей работе, – говорила Шугыла Адепхан.

Денис Черевичко представил казахстанской публике и сольный номер – Les Bourgeois Ж. Брель и Ж. Кортинови в хореографии Бена Ван Каувенберга. Его обаятельный герой не оставил равнодушным ни одного зрителя.

– Первый раз я был в Казах­стане в Алматы, сейчас посетил столицу. Меня впечатляет ваше гостеприимство, здесь себя чувствуешь действительно особенным, а главное – казахский колорит, я его ощущаю везде, и мне это очень нравится, – поделился Денис Черевичко.

Публика была щедра на аплодисменты, благодарила артис­тов за замечательный вечер. А звездные гости, несмотря на плотные гастрольные графики, дружно обещали приехать в нашу столицу еще. Но уже не по работе, а для души.