Трагедия на шахте "Казахстанская": спецкомиссия расследует причины

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Создана комиссия по проведению специального расследования причин группового несчастного случая, произошедшего в шахте в Карагандинской области, в результате которого погибли 5 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

"Комиссию возглавил заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Муса Танабаев. В состав комиссии вошли первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, заместитель директора департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Арман Абылкасымов, заместитель руководителя управления инспекции труда Карагандинской области Саяш Ахметов, заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Канат Абзалиев, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Толеу Мухтар и другие", – говорится в информации.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

В шахте находились 227 человек, 17 августа через фланговый ствол из шахты на поверхность были выведены 222 работника.

По итогам проведения спасательной операции с 17 по 19 августа найдены тела 5 человек без признаков жизни:

- Слюньков Виталий Владимирович 05.03.1965 г. р., обнаружен 17.08.2023 г.;

- Бургун Виктор Сергеевич 12.09.1966 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Стешин Денис Геннадьевич 13.08.1978 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Халиков Артур Ринатович, 1994 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.; 

- Старовойт Илья Александрович, 1996 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.

В больнице на лечении находятся 11 человек.

В аварийном забое продолжается полная ликвидация пожара.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь. Отмечается, что вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести переговоры с АО "АрселорМиттал Темиртау" относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

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