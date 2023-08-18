11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Двое пострадавших, находившихся в реанимации, переведены в отделении токсикологии

Фото: Kazpravda.kz

Количество пострадавших при пожаре на шахте «Казахстанская» в городе Шахтинске увеличилось до 13, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандинской области.

По данным управления, 17 августа в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова доставили 9 пострадавших шахтеров.

«Двое находившихся в реанимации шахтеров переведены в отделении токсикологии. Их состояние ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны.

Оставшиеся 7 человек находятся в отделении токсикологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны»,  – рассказали в управздраве. 

Кроме того, в терапевтическое отделение центральной больницы Шахтинска попали четверо пострадавших, один из которых от госпитализации отказался, и его отпустили на амбулаторное лечение. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

На 18 августа в медицинских учреждениях региона лечатся 11 пострадавших шахтеров. Двое находятся на амбулаторном наблюдении дома. 

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 2 человека погибли. 

Личность одного из погибших работников установлена – это электрослесарь Виталий Слюньков.

Сегодня утром обнаружили тело еще одного шахтера. 

Трое всё еще остаются в шахте.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

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