Пожар на шахте "Казахстанская": найдено тело третьего рабочего

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По данным компании, сейчас идет опознание.

«Коллеги погибшего, весь коллектив глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища. Компания «АрселорМиттал Темиртау» оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров. Помощь включает в себя: покрытие затрат, связанных с погребением; единовременную выплату семьям в размере десяти годовых зарплат погибших работников; ежемесячную страховую выплату на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом); оплату получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет; приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременную компенсацию за него; оплату ремонта имеющегося жилья; покрытие определенной части ипотечных платежей; содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании; ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 2 человека погибли. Личность одного из погибших работников установлена – это электрослесарь Виталий Слюньков.

Сегодня утром обнаружили тело еще одного шахтера. Трое всё еще остаются в шахте.

11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь.