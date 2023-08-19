Тело четвертого горняка обнаружили в шахте "Казахстанская"

В АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что найдено тело четвертого погибшего шахтера Артура Халикова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Имя четвертого шахтера: Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь 4 разряда, стаж 10 лет.

"Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища", – говорится в сообщении АО.

В МЧС сообщили, что тело Артура Халикова обнаружили в 18:14 силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ.

"Отделениями РЦШ ПВАСС осуществляется продвижение по конвейерному уклону Д-6 сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера. Работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка, высокой температурой (65 градусов) и преградами в виде завалов. Пройдено от верха 170 м. Работы по тушению локальных очагов пожаров приостановлены, все усилия направлены на поиски", – говорится в сообщении МЧС.

Как сообщали ранее, стали известны имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская".

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Ранее депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

Ранее стало известно, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.