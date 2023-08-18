Тело еще одного погибшего нашли в шахте "Казахстанская"

Идет работа по эвакуации тела на поверхность

Фото: Kazpravda.kz

Еще один рабочий погиб при пожаре на шахте «Казахстанская» в городе Шахтинске, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Как рассказал первый заместитель директора Карагандинского филиала Республиканского центрального штаба «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Геннадий Силинский, оставшихся в шахте четырех горняков искали всю ночь.

Параллельно шло тушение пожара в выработке. В результате удалось обследовать горные выработки по 4 направлениям, примыкающим к аварийной выработке.

«По состоянию на 8:15 горноспасательные отделения обнаружили второго пострадавшего, к сожалению, без признаков жизни. Сейчас идет работа по его эвакуации на поверхность», – сообщил Силинский.

По его информации, общая протяженность главного конвейерного уклона пласта Д6 шахты «Казахстанская» – 1 990 метров.

«Порядка 40% этой выработки на данный момент уже находится в удовлетворительном охлажденном состоянии. Работа будет продолжена.

Определены 2 района, где возможно нахождение пострадавших, которые не смогли самостоятельно выйти из шахты. Мы продолжаем поиск людей, производим разведку, пытаемся пробиться, несмотря на тяжелую обстановку в шахте», – резюмировал Силинский.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность.

Установлена личность одного из погибших работников – электрослесаря Виталия Слюнькова.

Трое всё еще остаются в шахте.

6 пострадавших при ЧП в шахте находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.