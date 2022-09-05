Держитесь, мы с вами

Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого. Сотни казахстанцев добровольно организовывают сбор помощи пострадавшим от пожара, тысячи откликаются на призыв.

Оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей развернуты в Домах дружбы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. Уже действуют счета, на которые можно перечислить средства для жителей Костанайской области. Однако прежде чем отправить сумму на какой-либо счет, следует удостовериться в том, что сбором занимаются официальные представители государственных органов или волонтеры от организаций с хорошей репутацией. Стоит помнить, что именно в такой непростой период активизируются мошенники и любители легкой незаконной наживы.

Одним из первых в столице пункт приема вещей для погорельцев открылся на городской набережной. Организатор – автор и координатор столичного Арба­та Арай Ордабаева. Она обратилась к жителям города через свою страницу в соцсети утром, объявив место и время, где будут принимать вещи.

– Прием вещей начался в 14.00, всего за час было собрано большое их количество. Люди идут и идут, приносят одежду, моющие средства, одеяла, подушки. Дети приносят свои игрушки, и это очень трогательно, – поделилась Арай.

Также пункт приема организовал и общественный фонд «Истоки добра» по адресу: ул. Карасай батыра, 2. Горожане, отложив свои дела, в выходной день нескончаемым потоком идут к пунктам приема, звонят родным, знакомым, коллегам, проживаю­щим в Костанайской области.

В домовых и соседских, рабочих чатах оперативно собирались те, у кого была автомашина, и они могли забрать коробки и сумки с вещами.

– У меня есть машина, у кого что нужно забрать, приготовьте к часу, вынесите во двор на детскую площадку, – молодая девушка Диана, которую за вызывающий внешний вид молчаливо, а порой и громко осуждали все соседи, удивила своим неравнодушием.

«В Аманкарагае у меня погорел дом. Там большой пожар, чрезвычайная ситуация. Село в огне. Сам в Костанае» – пост Азамата Ырыскильды в соцсетях за короткое время набрал огромное количество комментариев. Люди спрашивали, чем помочь, причем среди тех, кто был готов протянуть руку помощи, были не только казахстанцы, но и жители соседних стран.

Казахстанцы не в первый раз демонстрируют свою сплоченность и единство. После трагедии в Арысе в Жамбылской области активисты и волонтеры также организовывали сбор вещей, продуктов, средств гигиены, отправляли в пострадавшие регионы. Немало тех, кто готов поехать на место происшествия. Однако МЧС обратилось к казахстанцам с просьбой не выезжать в регион, где бушует огонь. На борьбу со стихией брошены все силы уполномоченных ведомств, гражданским лицам без подготовки лучше не подвергать себя опасности.

«Өрт – тілсіз жау» – «Огонь – безмолвный враг» – так говорят казахи. И это точно отражает суть трагедии. Даже небольшое пламя может превратиться в огром­ный огонь и сжечь на своем пути все живое, оставляя после себя только кострища. К большому сожалению, сообщили, что есть жертвы...

Не случайно пожар относят к жеті жұт – семь бед, от которых не застрахован никто. По негласному обычаю степи тем, кто попал в беду, у кого случилась напасть и пришла одна из семи бед, помогали всем народом, объявляя асар. Казахстанский народ без указаний сверху и официальных установок добровольно помо­гает своим соотечественникам. И это лучший показатель единства нашего народа.