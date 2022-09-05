Общество
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Зарина Москау

Держитесь, мы с вами 

Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого. Сотни казахстанцев добровольно организовывают сбор помощи пострадавшим от пожара, тысячи откликаются на призыв.

Оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей развернуты в Домах дружбы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. Уже действуют счета, на которые можно перечислить средства для жителей Костанайской области. Однако прежде чем отправить сумму на какой-либо счет, следует удостовериться в том, что сбором занимаются официальные представители государственных органов или волонтеры от организаций с хорошей репутацией. Стоит помнить, что именно в такой непростой период активизируются мошенники и любители легкой незаконной наживы.

Одним из первых в столице пункт приема вещей для погорельцев открылся на городской набережной. Организатор – автор и координатор столичного Арба­та Арай Ордабаева. Она обратилась к жителям города через свою страницу в соцсети утром, объявив место и время, где будут принимать вещи.

– Прием вещей начался в 14.00, всего за час было собрано большое их количество. Люди идут и идут, приносят одежду, моющие средства, одеяла, подушки. Дети приносят свои игрушки, и это очень трогательно, – поделилась Арай.

Также пункт приема организовал и общественный фонд «Истоки добра» по адресу: ул. Карасай батыра, 2. Горожане, отложив свои дела, в выходной день нескончаемым потоком идут к пунктам приема, звонят родным, знакомым, коллегам, проживаю­щим в Костанайской области.

В домовых и соседских, рабочих чатах оперативно собирались те, у кого была автомашина, и они могли забрать коробки и сумки с вещами.

– У меня есть машина, у кого что нужно забрать, приготовьте к часу, вынесите во двор на детскую площадку, – молодая девушка Диана, которую за вызывающий внешний вид молчаливо, а порой и громко осуждали все соседи, удивила своим неравнодушием.

«В Аманкарагае у меня погорел дом. Там большой пожар, чрезвычайная ситуация. Село в огне. Сам в Костанае» – пост Азамата Ырыскильды в соцсетях за короткое время набрал огромное количество комментариев. Люди спрашивали, чем помочь, причем среди тех, кто был готов протянуть руку помощи, были не только казахстанцы, но и жители соседних стран.

Казахстанцы не в первый раз демонстрируют свою сплоченность и единство. После трагедии в Арысе в Жамбылской области активисты и волонтеры также организовывали сбор вещей, продуктов, средств гигиены, отправляли в пострадавшие регионы. Немало тех, кто готов поехать на место происшествия. Однако МЧС обратилось к казахстанцам с просьбой не выезжать в регион, где бушует огонь. На борьбу со стихией брошены все силы уполномоченных ведомств, гражданским лицам без подготовки лучше не подвергать себя опасности.

«Өрт – тілсіз жау» – «Огонь – безмолвный враг» – так говорят казахи. И это точно отражает суть трагедии. Даже небольшое пламя может превратиться в огром­ный огонь и сжечь на своем пути все живое, оставляя после себя только кострища. К большому сожалению, сообщили, что есть жертвы...

Не случайно пожар относят к жеті жұт – семь бед, от которых не застрахован никто. По негласному обычаю степи тем, кто попал в беду, у кого случилась напасть и пришла одна из семи бед, помогали всем народом, объявляя асар. Казахстанский народ без указаний сверху и официальных установок добровольно помо­гает своим соотечественникам. И это лучший показатель единства нашего народа.

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Доступно и эффективно
Батареи просят угля
Учли уроки прошлой зимы
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
В помощь согражданам
Старались как могли
Снова люди молятся, снова бьет родник
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Поднять простого рабочего на пьедестал
Кызылжарская премия
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Полезная экспедиция
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?

Читайте также

Общество
Посол Украины извинился за свои эмоциональные высказывания …
Международное сотрудничество , Общество , Образование
Причины задержки выдачи виз в Италию для казахстанских студ…
Общество
Казахстанцы "завалили" одеждой пострадавших от пожаров в Ко…
Президент , Происшествия , Общество
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Коста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]