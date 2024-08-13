Дональд Трамп дал интервью Илону Маску

Они общались в прямом эфире в рамках функции Spaces в социальной сети X

Фото: соцсеть Х, Elon Musk

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп дал интервью американскому бизнесмену Илону Маску, передает Kazpravda.kz со ссылкой на News.ru

Интервью, которое должно было начаться в 20:00 по восточному времени США (05.00 ночи 13 августа по времени Астаны), ждали сотни тысяч пользователей по всему миру. Однако возникли проблемы, и беседа началась на 40 минут позже запланированного.

Маск заявил, что X подвергся «масштабной DDOS-атаке», из-за которой, по его словам, была задержана трансляция.

«Прошу прощения за позднее начало. К сожалению, на наши серверы была совершена массированная распределенная атака типа «отказ в обслуживании», которая переполнила все наши линии передачи данных, по сути, сотни гигабит данных были перегружены», — сказал Маск.

За несколько минут до его начала предвыборный штаб Трампа описал его разговор с Илоном Маском как «величайшее интервью в истории».