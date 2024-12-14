Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США

В Пентагоне заявили, что нет причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация, возможно, скрывает от общественности информацию о появившихся в небе над рядом штатов неопознанных беспилотниках, и призвал сбивать их.
«Неужели это действительно может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае, сбивайте их!», - написал Трамп в соцсети Truth.
Призыв к уничтожению беспилотников, которые впервые были замечены в Нью-Джерси в середине ноября, а затем над Нью-Йорком, Мэрилендом, Пенсильванией и Коннектикутом, перекликается с призывами некоторых законодателей.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил в четверг:
«Мы должны провести очень срочный анализ разведданных и убрать их с неба, особенно если они пролетают над аэропортами или военными базами».
Член Палаты представителей Николь Маллиотакис заявила в пятницу, что она не верит, что США, «с их военным потенциалом, не знают, что это за объекты», и призвала федеральных чиновников «быть с нами откровенными и просто рассказать нам, что происходит».
В четверг ФБР и министерство внутренней безопасности США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что многие из замеченных предполагаемых беспилотников на самом деле являются «пилотируемыми летательными аппаратами», не нарушающими законов и не находящихся в закрытом воздушном пространстве.
В Пентагоне заявили, что нет причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, и что они не представляют угрозы военным объектам.