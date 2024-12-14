Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США

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В Пентагоне заявили, что нет причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: АР/ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация, возможно, скрывает от общественности информацию о появившихся в небе над рядом штатов неопознанных беспилотниках, и призвал сбивать их.

«Неужели это действительно может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае, сбивайте их!», - написал Трамп в соцсети Truth.

Призыв к уничтожению беспилотников, которые впервые были замечены в Нью-Джерси в середине ноября, а затем над Нью-Йорком, Мэрилендом, Пенсильванией и Коннектикутом, перекликается с призывами некоторых законодателей.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил в четверг:

«Мы должны провести очень срочный анализ разведданных и убрать их с неба, особенно если они пролетают над аэропортами или военными базами».

Член Палаты представителей Николь Маллиотакис заявила в пятницу, что она не верит, что США, «с их военным потенциалом, не знают, что это за объекты», и призвала федеральных чиновников «быть с нами откровенными и просто рассказать нам, что происходит».

В четверг ФБР и министерство внутренней безопасности США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что многие из замеченных предполагаемых беспилотников на самом деле являются «пилотируемыми летательными аппаратами», не нарушающими законов и не находящихся в закрытом воздушном пространстве.

В Пентагоне заявили, что нет причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, и что они не представляют угрозы военным объектам.

#США #беспилотники #Дональд Трамп

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