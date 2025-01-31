Трамп сообщил, когда вступят в силу тарифы в 25% для Канады и Мексики

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его план по введению 25-процентных тарифов на канадские и мексиканские товары вступит в силу в эти выходные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Это произойдет 1-го числа, в субботу», - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, по-видимому, развеяв сомнения в том, что он выполнит свою угрозу обложить соседей Америки налогами за опасный импорт наркотиков и нелегальную иммиграцию.

Первоначально Трамп пригрозил 25-процентными тарифами против Канады и Мексики в ноябре, но предполагалось, что это тактика торга, и лидеры обеих стран поспешили заверить его, что они усилят безопасность границ, сообщает The New York Post. Он использовал тарифные угрозы во время своего первого срока, в том числе угрожая обложить налогом французское вино, а также защитить американские технологические компании и наложить пошлины на Китай в попытке навязать крупный торговый пакт.

В 2018 году Трамп выступил за пересмотр торгового соглашения НАФТА 1994 года с Канадой и Мексикой, в результате чего было заключено новое соглашение USMCA, в которое были добавлены трудовые стандарты, призванные не допустить подрыва численности американских рабочих.