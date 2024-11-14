Трамп встретился с Байденом в Белом доме

США
82

Встреча избранного президента с уходящим — давняя традиция американской политической жизни

Фото: EPA

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп встретился с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Во время встречи Байден сказал, что намерен мирно передать власть следующему президенту, а Трамп заявил, что этот процесс пройдет «настолько гладко, насколько это возможно».

«Господин избранный президент и бывший президент, Дональд, поздравляю! Мы хотим обеспечить гладкую передачу власти и сделаем все возможное, чтобы у вас было все необходимое, — сказал Байден Трампу. — Сегодня мы сможем обсудить некоторые из этих вопросов. Добро пожаловать — и с возвращением!»

«Политика — суровая вещь, а мир вообще часто не очень приятное место. Но сегодня он приятен, и я это очень ценю», — сказал Трамп, после чего оба политика пожали руки.

Во время предвыборной кампании Трамп и Байден жестко критиковали друг друга и последний раз встречались во время дебатов в июне. Вскоре после них Байден вышел из гонки на фоне опасений относительно его возраста и способности выполнять обязанности президента.

Встреча избранного президента с уходящим — давняя традиция американской политической жизни. Однако после президентских выборов 2020 года, которые Трамп проиграл, но отказался признать поражение, такая встреча с Байденом не состоялась: тогдашний президент отказался его пригласить.

Комментируя сегодняшнюю встречу, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «верит в нормы, верит в наши институции».

«Он верит в мирную передачу власти», — добавила она.

Трамп приехал в Вашингтон впервые после победы на президентских выборах 2024 года. До визита в Белый дом он посетил Палату представителей, где встретился с членами Республиканской партии, которая сохраняет контроль над нижней палатой Конгресса.

Подсчет голосов на выборах Палаты представителей еще продолжается, однако для создания в ней большинства республиканцам не хватает только двух мандатов (а демократам — десяти).

В результате выборов сенаторов, состоявшихся одновременно с голосованием за президента, Республиканская партия также взяла под контроль верхнюю палату американского парламента.

«Правда ведь, побеждать приятно? Побеждать приятно! Всегда побеждать приятно, — сказал Трамп конгрессменам. — В Палате тоже все прошло очень удачно».

Сейчас Трамп продолжает активно формировать свою будущую администрацию.

#встреча #Трамп #Байден #Белый дом

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Застраховать риски
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
У меня зазвонил телефон...
Чем будут кормить в школьных столовых?
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Почувствуй себя флористом!
С чего начинается «Родина»
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Чувство – главное оружие поэта
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Дональд Трамп начал набирать свою команду
Трамп выдвинул телеведущего Fox News на пост министра оборо…
Главную рождественскую ель Нью-Йорка установили на Манхэтте…
В Нью-Йорке вспыхнули протесты после победы Трампа на выбор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]