Трамп встретился с Байденом в Белом доме

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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп встретился с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Во время встречи Байден сказал, что намерен мирно передать власть следующему президенту, а Трамп заявил, что этот процесс пройдет «настолько гладко, насколько это возможно».

«Господин избранный президент и бывший президент, Дональд, поздравляю! Мы хотим обеспечить гладкую передачу власти и сделаем все возможное, чтобы у вас было все необходимое, — сказал Байден Трампу. — Сегодня мы сможем обсудить некоторые из этих вопросов. Добро пожаловать — и с возвращением!» «Политика — суровая вещь, а мир вообще часто не очень приятное место. Но сегодня он приятен, и я это очень ценю», — сказал Трамп, после чего оба политика пожали руки.

Во время предвыборной кампании Трамп и Байден жестко критиковали друг друга и последний раз встречались во время дебатов в июне. Вскоре после них Байден вышел из гонки на фоне опасений относительно его возраста и способности выполнять обязанности президента.

Встреча избранного президента с уходящим — давняя традиция американской политической жизни. Однако после президентских выборов 2020 года, которые Трамп проиграл, но отказался признать поражение, такая встреча с Байденом не состоялась: тогдашний президент отказался его пригласить.

Комментируя сегодняшнюю встречу, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «верит в нормы, верит в наши институции».

«Он верит в мирную передачу власти», — добавила она.

Трамп приехал в Вашингтон впервые после победы на президентских выборах 2024 года. До визита в Белый дом он посетил Палату представителей, где встретился с членами Республиканской партии, которая сохраняет контроль над нижней палатой Конгресса.

Подсчет голосов на выборах Палаты представителей еще продолжается, однако для создания в ней большинства республиканцам не хватает только двух мандатов (а демократам — десяти).

В результате выборов сенаторов, состоявшихся одновременно с голосованием за президента, Республиканская партия также взяла под контроль верхнюю палату американского парламента.

«Правда ведь, побеждать приятно? Побеждать приятно! Всегда побеждать приятно, — сказал Трамп конгрессменам. — В Палате тоже все прошло очень удачно».

Сейчас Трамп продолжает активно формировать свою будущую администрацию.