Трамп выдвинул телеведущего Fox News на пост министра обороны США

По его словам, с Питом враги будут знать, что войска Америки снова станут великими

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, - говорится в заявлении. - Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

Отмечается, что Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Ираке и Афганистане. Кроме того, на протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News. Хегсет также является автором нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов.

Трамп убежден, что в новой должности он будет «смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу».

Сейчас пост министра обороны занимает Ллойд Остин.