Трамп выдвинул на пост главы ФБР ультраправого Кэша Патела

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Избранный президент США продолжает формировать свою будущую команду из преданных его линии людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Одержавший победу на президентских выборах в США 78-летний республиканец Дональд Трамп намерен назначить новым главой Федерального бюро расследований (ФБР) 44-летнего Кэша Патела, бывшего советника директора Национальной разведки и начальника аппарата министра обороны во время первого срока Трампа.

«Такое ФБР покончит с растущей эпидемией преступности в Америке, уничтожит преступные группировки мигрантов и остановит торговлю людьми и наркотиками через границу», - написал Трамп в воскресенье, 1 декабря, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Экс-глава Белого дома уточнил, что Пател будет работать «под руководством нашего великолепного генпрокурора Пэм Бонди, чтобы вернуть в ФБР верность, храбрость и честность».

Как отмечает агентство Reuters, Пател ранее выступал за лишение ФБР разведывательных функций и чистку его рядов от всех сотрудников, которые отказываются поддерживать программу Трампа. Его допрашивали в рамках расследования по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Кроме того, Пател является сторонником ультраправой теории заговора «глубинного государства», которая предполагает, что правительственные чиновники действовали в политических целях против планов Трампа во время его первого срока, указывает AFP.

#назначение #США #Дональд Трамп #ФБР

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