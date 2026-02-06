Трамп выступил за новое соглашение о ядерном разоружении

В мире,США
171
Айман Аманжолова
корреспондент

Договор СНВ-3, срок действия которого истек 5 февраля, президент США назвал "плохой сделкой" и выступил за разработку "улучшенного и модернизированного договора" об ограничении ядерных арсеналов

Фото: AP nuotr.

Президент США Дональда Трамп высказался за разработку нового договора о контроле за ядерными вооружениями в четверг, 5 февраля, когда истек срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ‑3, ДСНВ, New START). Это было последнее соглашение между США и Россией об ограничении ядерных арсеналов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"Вместо продления договора New START (плохая для США сделка, которая, помимо прочего, грубо нарушается) мы должны поручить нашим экспертам по ядерным вопросам разработку нового, улучшенного и модернизированного договора, который сможет действовать в долгосрочной перспективе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Республиканец добавил, что "предотвратил ядерные войны по всему миру", в том числе между Россией и Украиной. Ранее он неоднократно говорил, что хотел бы, чтобы в новом договоре об ограничении ядерных арсеналов участвовал и Китай.

5 февраля 2026 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт указала, что переходного договора, который действовал бы до подписания нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов, не существует.

5 февраля 2026 года истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который более десяти лет обеспечивал контроль над крупнейшими ядерными арсеналами мира. Договор устанавливал четкие лимиты - до 700 развернутых и 800 всего существующих носителей, а также до 1 550 стратегических боезарядов, включая те, что размещены на МБР, БРПЛ, тяжелых бомбардировщиках, и даже новых системах.

США и Россия достигли этих ограничений в 2018 году и поддерживали их до прекращения действия договора. СНВ‑3 включал детальные процедуры проверки, инспекции, обмен телеметрией, прозрачность через единую базу данных, а также работу Двусторонней консультативной комиссии, что позволяло контролировать соблюдение обязательств и снижало риски недоверия и эскалации. Теперь, после окончания действия договора, между Россией и США больше нет юридических механизмов, ограничивающих стратегические ядерные силы.

По подсчетам Американской федерации ученых (American Federation of Scientists), на долю США и РФ приходится около 86% мирового арсенала ядерных вооружений.

#соглашение #Трамп #разоружение

