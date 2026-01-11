Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Ирану обрести свободу. Каких-либо подробностей о дальнейших действиях Вашингтона он не привел. В Иране продолжаются масштабные акции протеста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заверил демонстрантов в Иране в поддержке со стороны Вашингтона. Соответствующую запись глава Белого дома оставил в субботу, 10 января, в соцсети Truth Social.

«Иран видит (свою. — Ред.) СВОБОДУ, возможно — так, как никогда раньше. США готовы помочь!!!» — написал американский лидер. Каких-либо подробностей о дальнейших действиях Вашингтона он не привел.

Между тем агентство Reuters передало со ссылкой на сотрудника спецслужб США, что речь идет о «борьбе, в которой выносливость» имеет решающее значение. Оппозиция пытается усиливать давление, пока ключевые правительственные чиновники не перейдут на ее сторону или не покинут страну. ⁠Власти стремятся посеять страх, при этом не давая США ‍повода для вмешательства, констатировал собеседник агентства.

В соцсетях распространяются видео, из которых следует, что протесты могли охватить еще ряд районов Тегерана, а также города Решт и Тебриз на севере страны и Шираз на юге. Reuters пока не подтвердило подлинность этих сообщений.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря 2025 года. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.

Во вторник, 30 декабря, появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Вскоре акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунг, который мог относиться к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи: «Смерть диктатору». Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха.

Иранская экономика страдает от инфляции на уровне 40% и от санкций Запада.

Президент США Дональд Трамп предупредил 2 января в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты вмешаются, если силовики будут стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции.

Позднее выступления вылились в беспорядки. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что в ходе акций протеста в ночь на 9 января было подожжено более 50 банков и несколько госучреждений, огнем уничтожены свыше 30 мечетей.