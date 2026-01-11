Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Ирану обрести свободу. Каких-либо подробностей о дальнейших действиях Вашингтона он не привел. В Иране продолжаются масштабные акции протеста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Президент США Дональд Трамп заверил демонстрантов в Иране в поддержке со стороны Вашингтона. Соответствующую запись глава Белого дома оставил в субботу, 10 января, в соцсети Truth Social.
«Иран видит (свою. — Ред.) СВОБОДУ, возможно — так, как никогда раньше. США готовы помочь!!!» — написал американский лидер. Каких-либо подробностей о дальнейших действиях Вашингтона он не привел.
Между тем агентство Reuters передало со ссылкой на сотрудника спецслужб США, что речь идет о «борьбе, в которой выносливость» имеет решающее значение. Оппозиция пытается усиливать давление, пока ключевые правительственные чиновники не перейдут на ее сторону или не покинут страну. Власти стремятся посеять страх, при этом не давая США повода для вмешательства, констатировал собеседник агентства.
В соцсетях распространяются видео, из которых следует, что протесты могли охватить еще ряд районов Тегерана, а также города Решт и Тебриз на севере страны и Шираз на юге. Reuters пока не подтвердило подлинность этих сообщений.
Демонстрации в Иране начались 28 декабря 2025 года. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.
Во вторник, 30 декабря, появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Вскоре акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунг, который мог относиться к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи: «Смерть диктатору». Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха.
Иранская экономика страдает от инфляции на уровне 40% и от санкций Запада.
Президент США Дональд Трамп предупредил 2 января в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты вмешаются, если силовики будут стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции.
Позднее выступления вылились в беспорядки. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что в ходе акций протеста в ночь на 9 января было подожжено более 50 банков и несколько госучреждений, огнем уничтожены свыше 30 мечетей.