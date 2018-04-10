В мире
Трампа в пальто подняли на смех
Верхняя одежда президента США Дональда Трампа вызвала насмешки в соцсетях, сообщает Lenta.ru
.
Трампа сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто, и они высказали свои предположения по поводу ее происхождения.
"Ребята, а может быть Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов", – писали
одни.
"На самом деле, президент – это три человека", – шутили
другие.
"Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", – острили
третьи.
Кроме того, снимок обработали в фоторедакторе, еще больше увеличив размеры американского президента.
"Так он уступает оригиналу только на пять процентов", – прокомментировал автор отредактированной версии Vic Berger IV.