Транспортный потенциал Казахстана презентован на полях Международного форума Астана

Транспорт
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В рамках Международного форума Астана Министерство транспорта представило презентацию транспортного потенциала страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии приняли участие заместители премьер-министров Казахстана Серик Жумангарин, России Алексей Оверчук, Кыргызстана Данияр Амангельдиев, Узбекистана Жамшид Ходжаев, а также министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Казахстан, выступая в роли стратегического транспортного хаба Евразии, играет ключевую роль в обеспечении региональной связанности и устойчивости глобальных цепочек поставок по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. На сегодняшний день в стране функционируют 13 международных транспортных коридоров, из которых пять – железнодорожные, восемь – автомобильные.

«Наша транспортная инфраструктура соединяет Китай, Европу, Россию, страны Каспийского региона, Персидского залива и Южной Азии. Это делает Казахстан важным звеном в евразийской логистической системе. Казахстанская сеть интегрирована со всеми основными международными транспортными коридорами, что обеспечивает устойчивый выход на мировые рынки», – отметил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров.

Особое внимание в ходе презентации было уделено развитию приоритетных маршрутов, таких как: ТРАСЕКА, Международный транспортный коридор «Север – Юг», Северный маршрут (ОТЛК), а также южное и центральноазиатское направления, способствующие расширению логистических связей с Афганистаном, странами Персидского залива и Южной Азии.

Отдельно была подчеркнута значимость развития транспортного коридора «Север – Юг» и его потенциального продолжения – трансафганского направления.

«Этот маршрут представляет собой перспективный коридор, обеспечивающий выход к портам Индийского океана, включая Гвадар, Карачи и Мумбаи. Его расчетная пропускная способность составляет до 15 млн тонн в год. Мы рассматриваем данный вектор как стратегическое дополнение к существующим маршрутам, способствующее укреплению региональной взаимосвязанности, наращиванию торгового оборота и формированию новых логистических цепочек», – продолжил Калиакпаров.

Участники встречи подробно обсудили ключевые параметры существующих автодорожных, железнодорожных и авиационных маршрутов Казахстана, актуальные вопросы приграничного взаимодействия, перспективы развития терминальной инфраструктуры в основных грузообразующих точках региона. По итогам обсуждений стороны выразили готовность к выработке согласованной транспортной политики и укреплению сотрудничества в логистической сфере.

#транспорт #Правительство

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